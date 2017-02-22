Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии. Таковы данные нового опроса, проведенного социологической службой Gallup. Сейчас 22% респондентов говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%.

Доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года", - отмечает ТАСС .

В последние годы Россия подвергалась ожесточенным нападкам со стороны прежней демократической администрации и близких к ней СМИ. Новая республиканская администрация выражает намерение поладить с Москвой.

Опрос службы Gallup проводился в начале февраля среди тысячи жителей США на всей территории страны.