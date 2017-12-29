Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам совещания с Федеральной антимонопольной службой и крупнейшими операторами мобильной связи. Ранее глава министерства Николай Никифоров заявил, что внутрисетевой и национальный роуминг на территории России отменят в первом полугодии 2018 года.
Он отметил, что все крупные операторы связи в уже начали корректировку тарифов для последующей отмены роуминга.
Источник Маяк
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