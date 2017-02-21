Провождать зиму в Тольятти будут действительно широко. Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет принять участие в народных гуляниях, веселых забавах, наесться блинов и стать свидетелем сожжения чучела Масленицы.
Программу всех мероприятий представили сегодня в городской мэрии.
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