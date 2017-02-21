Провождать зиму в Тольятти будут действительно широко. Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет принять участие в народных гуляниях, веселых забавах, наесться блинов и стать свидетелем сожжения чучела Масленицы.

Программу всех мероприятий представили сегодня в городской мэрии.