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21 февраля 2017
14:57:25

Отмечать Масленицу в Тольятти - так с размахом!

Провождать зиму в Тольятти будут действительно широко. Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет принять участие в народных гуляниях, веселых забавах, наесться блинов и стать свидетелем сожжения чучела Масленицы.

Программу всех мероприятий представили сегодня в городской мэрии.




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