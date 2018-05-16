Только за первый час по нему проехали около тысячи машин. Движение легковых автомобилей было открыто сегодня в 5:30 мск. Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими российскими регионами, планировали открыть в декабре 2018 года, но достроили на полгода раньше.
Торжественная церемония открытия состоялась накануне с участием Владимира Путина. За рулём "КамАЗа" он возглавил колонну строительной техники, которая пересекла мост.
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