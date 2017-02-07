В эти выходные в Тольятти стартует Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». Она проводится с 2014 года и уже известна не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Сегодня гонка является одним из самых ярких событийных мероприятий города.



«Волга Квест» — это единственная многодневная гонка на длинные дистанции в Европейской части России, со сложным и уникальным маршрутом по территории трех регионов Поволжья. Даже иностранные гонщики, многократные участники международных соревнований, отмечают наши природные ресурсы, повышенную категорию сложности трасс и экстремальные условия.



В этом году маршрут стал еще длиннее: каюры на упряжках из 12 ездовых собак проедут трассу в 520 километров. Из них 230 км участники соревнований пройдут по «Самарской Луке», а затем выйдут на Волгу и через Ульяновскую область направятся в сторону Татарстана. О своем участии заявили 12 спортсменов из Польши, Чехии и России (Новосибирск, Ижевск, Москва, Климовск и др.). Кроме того, из Норвегии приедет ветеринарный врач Стейнар Дагестад, который работал на всех крупнейших гонках на собачьих упряжках в Европе.



Главными организаторами «Волга Квест» является семья Семеновых, которая содержит питомник ездовых собак «Серебро Севера». Программа гонки включает в себя две дистанции. На первом этапе (230 км) гонщик и его упряжка проходят определенное количество километров трассы и останавливаются на ночевку, чтобы утром с новыми силами выйти на маршрут. Во второй части гонки (290 км) гонщик уходит на трассу с собачьей упряжкой в автономное путешествие, оставаясь один на один с природой и её погодными явлениями.



На протяжении всего маршрута помогать спортсменам будут волонтеры, прибывшие специально на гонку из Екатеринбурга, Сыктывкара, Республики Коми, Кировска и Саратова. Во время соревнований добровольцы будут стоять по ходу дистанции, в том числе в лесу и на льду реки. Их задача — держать сигнальные фонари, чтобы гонщики не сбились с дистанции. Это сопряжено со множеством сложностей. Например, дежурящие на льду Волги не могут покинуть пост, пока не пройдут все упряжки, вне зависимости от погодных условий. Тем не менее с каждым годом в Тольятти приезжает все больше желающих испытать себя в диких условиях.



Для удобства гонщиков по ходу маршрута расположены несколько контрольных пунктов (чекпоинты), где спортсмены и собаки могут поесть и отдохнуть. Здесь же будут дежурить ветеринары. Что касается безопасности, то организаторы лично несколько раз проверили трассу и уверяют: «лед стоит железно».



Торжественное открытие Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» состоится 11 февраля на парковочной площадке у «Веги», где в 11:00 начнется праздничная программа. Гостей ждут снежная зарядка, показательные заезды сноубордистов с собаками, катание на собачьих упряжках и многое другое. В 13:00 тольяттинцы увидят большой старт и проводят каюров и упряжки в путь. Финишируют спортсмены 18 февраля в городе Болгар.