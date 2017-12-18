Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Жители Самарской области, планиру.щие поездку на мундиаль, могут зарезервировать места в дополнительных составах, назначенных холдингом «РЖД» между городами-организаторами чемпионата на период проведения матчей.

– В будущем году нам предстоит решить сложную и масштабную задачу транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу FIFA, матчи которого пройдут в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах – Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, – отметил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В настоящее время болельщиками уже оформлено свыше 29 тыс. заявок на проезд в специальных дополнительных составах.

Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить персонифицированную карту зрителя (Fan ID) (или паспорт болельщика). Далее необходимо пройти регистрацию на сайте и оформить проезд до города, в котором состоится матч.

После окончания процедуры оформления на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придет информационное письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде.

Для удобства болельщиков работает электронная служба поддержки. Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com.

Поезда для болельщиков будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагонов-ресторанов. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов).

Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и Самарой.