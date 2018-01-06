Об этом рассказали в администрации.



22 апреля 2018 года Тольятти встретит участников 8-го легкоатлетического марафон а, приуроченного к 281-летию Ставрополя на Волге-Тольятти и 17-летию газеты "Спортивное обозрение Самарской губернии".



Предлагаем Вам зарегистрировать своё участие в 8-м Тольяттинском легкоатлетическом марафоне: http://sportivnoe-obozrenie.ru/reg



Ссылка на проект положение - http://sportivnoe-obozrenie.ru/document/download/399...



Оплата в срок с 01.12.2017 по 31.01.2018 (включительно)

На дистанции 6 км 800 м - 400 рублей;

На дистанции 21 км 97,5 м - 800 рублей;

На дистанции 42 км 195 м - 1100 рублей.



C 01.02.2018 по 31.03.2018 (включительно)

6 км 800 м - 450 рублей;

21 км 97,5 м - 900 рублей;

42 км 195 м - 1300 рублей.



С 01.04.2018 по 21.04.2018 (включительно)

6 км 800 м - 550 рублей;

21 км 97,5 м - 1100 рублей;

42 км 195 м - 1500 рублей.



Оплата в день старта (до 09.00 часов 22.04.2018 (поздняя регистрация)

6 км 800 м - 800 рублей;

21 км 97,5 м - 1500 рублей;

42 км 195 м - 2000 рублей.



В программу традиционного марафон а входит корпоративная марафон ская эстафета экиден. 42 километра 195 метров преодолевает целая команда в составе из шести человек (на каждого чуть больше 7 километров). Это могут быть представители крупных предприятий, компаний, фирм, всевозможные объединения и сообщества по интересам. Практика показывает, что для сплачивания коллектива и приобщения сотрудников организаций к спорту лучше способа не найти! Экиден будет проводиться в рамках марафон а в четвёртый раз, число команд-участников растёт большими темпами.

Стартовый взнос для коллективов составляет 10 000 рублей (при условии оплаты наличными средствами) и 15 000 при оплате безналичным расчётом. Все участники корпоративной марафон ской эстафеты получат медали финишёра, а призёры – дипломы и ценные призы. Те команды, которые не попадут в тройку сильнейших, будут отмечены сертификатами участника. Кстати, на мероприятие приглашаются не только те, кто будут бежать эстафету, но и группы поддержки каждого из коллективов. Берите с собой флаги, перетяги, прочую атрибутику своей организации и вперёд, поддерживать своих коллег и сотрудников!

Преодоление трёх дистанций, эстафета, - это ещё не всё. В рамках торжества королевы спорта пройдут традиционный забег на лыжероллерах, соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями, автопарад и много всего интересного, по-спортивному яркого, динамичного.



Программа мероприятия:

09.00 - 09.10 - парад автомобилей

09.15 - 09.40 - забег на лыжероллерах на дистанции 3 км 500 м и старт участников с ограниченными возможностями на дистанции 1 км 500 м

09.50 - старт велосипедистов в рамках открытие сезона клуба "ВелоТольятти"

10.00 - старт на дистанции 6 км 800 м, 21 км 97,5 м, 42 км 195 м и корпоративной марафон ской эстафеты "Экиден" (лимит времени 6 часов)

11.00 - 16.00 - церемония награждения

16.00 - окончания мероприятия.



Дополнительная информация +7-9277-71-31-81 , +7-905-305-28-28