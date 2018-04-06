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06 апреля 2018
08:50:59

Отключенные от света жители Хрящевки воровали электричество у соседей

Об этом рассказали в пресс-службе «Самараэнерго». В компанию обратились жильцы  многоквартирного жилого дома с просьбой выяснить причину возросших счетов за электроэнергию на общедомовые нужды. В ходе проверки энергетики зафиксировали факты самовольного подключения двух квартир к внутридомовым электрическим сетям.

Ранее эти квартиры были отключены от энергоснабжения за долги, но жить без света должники не захотели и решили нарушить закон. «Самараэнерго» направило заявление в полицию. Нарушителей ждет штраф. Энергетики просят потребителей проявлять бдительность и в подобных случаях обращаться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.




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