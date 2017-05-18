И судя по всему, нового переноса срока гидравлических испытаний не будет.

Напомним, первоначально опрессовка труб в "новом" и "старом" городе была назначена с 15 по 19 мая. Но, учитывая погоду, энергетики пошли навстречу жителям Тольятти и испытания перенесли - они начнутся с понедельника, 22 числа.

В Комсомольском районе такие испытания уже проведены – они прошли со 2 по 5 мая.