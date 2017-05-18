И судя по всему, нового переноса срока гидравлических испытаний не будет.
Напомним, первоначально опрессовка труб в "новом" и "старом" городе была назначена с 15 по 19 мая. Но, учитывая погоду, энергетики пошли навстречу жителям Тольятти и испытания перенесли - они начнутся с понедельника, 22 числа.
В Комсомольском районе такие испытания уже проведены – они прошли со 2 по 5 мая.
и претендует на звание самого прохладного за последние 37 лет...
Время чисто мужских развлечений, вкусной еды, отвязного фана и запредельного драйва...
Они уже побывали на месте — за Дворцом спорта «Волгарь», и оценили масштабы разрушения...
Также девочек называли Элизабет, Паола, Джулия и Ирис...
Пострадали не менее 18 человек...
Выделение участка под строительство намечено на май-июнь этого года...
20-летний водитель «Приоры» пошел на обгон и выехал на встречную полосу... ФОТО