Минпромторгу поручено проработать вопрос о производстве бумажных пакетов и использовании их в магазинах наряду с пластиковыми. Вопрос обсуждался с представителями промышленности в конце прошлого года. Ученые давно доказали, что пластиковые пакеты являются источником устойчивого загрязнения природы.

Как говорится в Программе ООН по окружающей среде, от полимерного мусора в год погибают более миллиона морских птиц, свыше 100 тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыб. А между тем, в среднем мы используем пластиковый пакет в течение 20 минут. Это время, которое в нем несут покупки из магазина домой. Выброшенный пакет может разлагаться от 50 до 500 лет.

Во Франции, например, пластиковые пакеты уже полностью запрещены. В России, по мнению экспертов, такое пока невозможно. Потребителей еще нужно научить пользоваться бумажной упаковкой, а она и дороже, и рвется, и промокает. Тем не менее, постепенный переход на экологичные виды тары неизбежен, уверены в минпромторге.