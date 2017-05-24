Строительство нового парка в Тольятти обсудят на заседании рабочей группы. Речь идет о сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля.
В горадминистрации напомнили, что проект «Выставочного зала со сквером, игровыми площадками, фонтаном» уже готов и прошел госэкспертизу. Строительство объекта должно начаться в этом году.
Проект реализуется в рамках программы «Пять шагов благоустройства».
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