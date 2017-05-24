слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
24 мая 2017
11:36:06

От планов к действиям

Строительство нового парка в Тольятти обсудят на заседании рабочей группы. Речь идет о сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля.

В горадминистрации напомнили, что проект «Выставочного зала со сквером, игровыми площадками, фонтаном» уже готов и прошел госэкспертизу. Строительство объекта должно начаться в этом году.

Проект реализуется в рамках программы «Пять шагов благоустройства».




Последние новости Тольятти

24 мая
14:11
В Самарской области побит новый рекорд холодного мая

Так холодно не было как минимум 15 лет...

24 мая
13:54
В Тольятти анонсирована первая площадка празднования Дня защиты детей

Приглашаются все желающие...

24 мая
13:51
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах

Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ...

24 мая
13:47
45 тысяч верующих поклонились мощам святого Николая Чудотворца

МЧС развернуло полевые кухни для стоящих в очереди...

24 мая
13:11
В Тольятти появился новый Почетный гражданин

Это кардиолог больницы имени Баныкина Галина Горб...

24 мая
12:08
Мероприятие для истинных романтиков пройдет в Тольятти

В небо запустят сотни, а может и тысячи, светошариков...

24 мая
11:45
Сергей Андреев оставил Сергея Анташева без зарплаты

Бывший мэр не догулял 183 отпускных дня. При увольнении ему дополнительно была выплачена компенсация...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+