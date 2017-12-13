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13 декабря 2017
07:27:40

От мошенников из Самарской области пострадали жители Забайкалья

Как рассказали в местной полиции, за сутки они похитили с банковских карт граждан около 50 тысяч рублей. Одна из потерпевших рассказала, что хотела приобрести двигатель на свой автомобиль. В интернете нашла объявление о продаже и позвонила по указанному телефону.

Неизвестные заверили женщину, что товар есть в наличии, они готовы его продать, однако необходима 100-процентная предоплата. Для убедительности злоумышленники выслали ей на электронную почту договор купли-продажи. Потерпевшая перевела деньги в сумме 35900 рублей на указанный подозреваемыми счет. После этого абонентский номер лже-продавцов стал недоступен. Сотрудники уголовного розыска установили, что зарегистрирован он в Самарской области.

В другом случае злоумышленники обманули жительницу Нерчинска. В ходе первоначальных мероприятий полицейские выяснили, что накануне девушка разослала заявки в различные интернет-банки для получения потребительского кредита. Позже ей перезвонили и сообщили, что ее заявка одобрена. Но для перевода денег необходимо оплатить страховку и курьерскую доставку. Потерпевшая, не раздумывая, согласилась и перевела злоумышленникам больше 13 тысяч рублей. После чего номер телефона неизвестных стал недоступен.

Кроме того, в этот же день в полицию обратился житель города Хилок, который сообщил, что с его карты пропали 10 тысяч рублей. Полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств хищения денег.

По фактам совершенных мошенничеств возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личностей подозреваемых.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными при осуществлении покупок через Интернет. Необходимо помнить, что приобретать запасные части и другие товары следует в проверенных интернет - магазинах, а за получением кредитов обращаться в официальные организации, которые не просят предоплаты за операции, связанные с одобрением заявок и выдачей денежных средств.




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