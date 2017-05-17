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17 мая 2017
07:13:19

Осужден тольяттинский студент, мечтавший попасть в ИГИЛ

Вместо запрещённой в России группировки, он на два года отправится в колонию строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского военного окружного суда.

"Суд признал его виновным по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Молодого человека приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.

В начале октября прошлого года 18-летний студент тольяттинского госуниверситета, гражданин одной из республик Средней Азии, был завербован агентами международной террористической организации. С террористами юноша познакомился и общался в интернете. Молодому человеку предложили пройти обучение в специальном лагере для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Как сообщили в силовых структурах региона, вербовщик проинструктировал юношу о том, как попасть в Сирию из России транзитом через Турцию. Агент ИГ приобрел студенту билеты на авиарейсы Самара-Москва и Москва-Стамбул. Молодой человек был задержан представителями ФСБ по региону. Во время допроса он дал признательные показания и после чего был арестован.

ФСБ возбудило аналогичные уголовные дела в отношении еще пяти жителей Самарской области. Трое планировали выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации, но были задержаны правоохранительными органами. Двух жителей Самары, задержанных в Краснодарском крае, позднее приговорили к срокам от 2,5 до 3 лет в колонии. Еще один житель самарского региона, по неофициальным данным, действительно воевал на стороне ИГ и находится в розыске.

Также в августе прошлого года в Самаре был задержан мужчина, который, по данным ФСБ по региону, имел связи с жителями России и СНГ, воюющими на стороне запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В его доме были обнаружены поддельные паспорта разных государств, десятки сим-карт, оружие и пять тротиловых шашек общей массой 1,8 килограмма.

Источник РИА Новости




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