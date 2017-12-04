С таким предупреждением обращается к жителям администрация города, ссылаясь на данные тольяттинской гидрометобсерватории. Синоптики утверждают, что в ближайшие три часа гололедные явления возможны и на дорогах, и на тротуарах в Тольятти и Ставропольском районе. Прогноз действителен на вечер и ближайшую ночь.