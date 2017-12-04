С таким предупреждением обращается к жителям администрация города, ссылаясь на данные тольяттинской гидрометобсерватории. Синоптики утверждают, что в ближайшие три часа гололедные явления возможны и на дорогах, и на тротуарах в Тольятти и Ставропольском районе. Прогноз действителен на вечер и ближайшую ночь.
Осталось сделать межконсольную забивку,
Работы являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес»,
Подозрительную троицу приметил ночью на бульваре 50 лет Октября экипаж Росгвардии
Снег идет на большей территории губернии
С сегодняшнего дня для этого уже не нужно предоставлять СНИЛС.
Причиной затора стали аварии
Это будет спортивный родстер