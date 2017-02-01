В Тольятти предложили установить новые дорожные знаки. Идею сотрудники ГИБДД обсудили с учениками средней школы села Тимофеевка.

Фото: УГИБДД Ставр.р-на

В разговоре с детьми полицейские затронули очень важную тему - использование современных гаджетов и их влияние на безопасность в дорожном движении. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, конечно, пока табличка существует в качестве арт-объекта, но ребята отметили, что такие знаки можно установить и «по-настоящему». Использование пешеходами и водителями смартфонов во время движения часто приводит к возникновению опасных ситуаций.

Фото: УГИБДД Ставр.р-на

Впрочем, один из учеников логично прокомментировал, что знак вряд ли сможет кому-то помочь, ведь те, кому стоило бы его увидеть, смотрят в экраны своих гаджетов...