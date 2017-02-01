В Тольятти предложили установить новые дорожные знаки. Идею сотрудники ГИБДД обсудили с учениками средней школы села Тимофеевка.
Фото: УГИБДД Ставр.р-на
В разговоре с детьми полицейские затронули очень важную тему - использование современных гаджетов и их влияние на безопасность в дорожном движении. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, конечно, пока табличка существует в качестве арт-объекта, но ребята отметили, что такие знаки можно установить и «по-настоящему». Использование пешеходами и водителями смартфонов во время движения часто приводит к возникновению опасных ситуаций.
Фото: УГИБДД Ставр.р-на
Впрочем, один из учеников логично прокомментировал, что знак вряд ли сможет кому-то помочь, ведь те, кому стоило бы его увидеть, смотрят в экраны своих гаджетов...
Это будут символы Севастополя и Дальнего Востока...
"Компания не осуществляла таких поставок", говорится в сообщении пресс-службы завода...
С 1 июля в регионе поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения...
Она была неизбежна, считает Гейтисс...
Следственный комитет занялся расследованием смерти подростка...
Роспотребнадзор предложил поправки в Кодекс об административных правонарушениях...
Он пытался скрыться от ДПС Тольятти на машине со спецсигналом, при этом будучи в нетрезвом виде ...