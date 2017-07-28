МВД отменило приказ, запрещающий тормозить транспорт вне стационарных постов. Автоинспекторы, пожелавшие проверить документы у водителя, совсем скоро смогут сделать это на любом участке шоссе, пишет "Российская газета". Приказ, принятый 5 лет назад, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой признал ошибочным. Новый регламент отменит норму, которая предполагает остановку автомобиля для проверки документов лишь на стационарных постах.
В последней редакции Административного регламента по работе сотрудников ДПС указано, что автоинспекторы могут останавливать транспортные средства только в случае, если водитель нарушил правила или для оказания помощи. Для проверки документов автолюбителей разрешено останавливать только на стационарных постах ДПС.
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