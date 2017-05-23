Опрессовка труб стартовала накануне в Автозаводском и Центральном районах. Специалисты проверяют тепловые сети от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. До 26 мая приостановлена подача горячего водоснабжения.

Гидравлические испытания позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию. В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением. Подъем давления начнется сегодня.

Специалисты просят горожан соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу по телефону 28-33-22.