слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2018
09:25:14

Особая ситуация на борту разбившегося Ан-148 начала развиваться через 2,5 минуты после взлета

На высоте 1300 метров, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

Эксперты, проанализировав зарегистрированную информацию, а также аналогичные случаи в прошлом, пришли к выводу, что авиалайнер мог разбиться из-за неверных данных о скорости полета на приборах из-за обледенения датчиков, у которых отключилась система подогрева.

Сейчас выясняется, почему это произошло. Также предстоит изучить речевой самописец и исследовать двигатели упавшего лайнера. Сегодня сотрудники МЧС продолжат работы не месте крушения. Зона поисков расширена до 40  гектаров.

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

14 февраля
13:46
Программа материнского капитала получила ряд новых возможностей

Размер его в 2018 году составляет 453 тысячи рублей

14 февраля
13:40
Школьникам и студентам Крыма запретили отмечать День святого Валентина

Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов

14 февраля
12:29
В России перенесли премьеру третьих «Мстителей»

Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая

14 февраля
11:26
У жителя губернии за долги отобрали «Volkswagen»

Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы

14 февраля
11:14
В Тольятти пройдет акция «ЕГЭ для родителей»

Она состоится  20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19

14 февраля
10:50
В Тольятти решили открыть центр судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области подписано концессионное соглашение...

14 февраля
10:20
Сретенские морозы пойдут на убыль в Тольятти к выходным

Их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+