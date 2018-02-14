На высоте 1300 метров, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете после расшифровки данных бортового параметрического самописца.
Эксперты, проанализировав зарегистрированную информацию, а также аналогичные случаи в прошлом, пришли к выводу, что авиалайнер мог разбиться из-за неверных данных о скорости полета на приборах из-за обледенения датчиков, у которых отключилась система подогрева.
Сейчас выясняется, почему это произошло. Также предстоит изучить речевой самописец и исследовать двигатели упавшего лайнера. Сегодня сотрудники МЧС продолжат работы не месте крушения. Зона поисков расширена до 40 гектаров.
Источник Маяк
Размер его в 2018 году составляет 453 тысячи рублей
Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов
Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая
Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы
Она состоится 20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19
В Самарской области подписано концессионное соглашение...
Их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной