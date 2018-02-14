На высоте 1300 метров, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

Эксперты, проанализировав зарегистрированную информацию, а также аналогичные случаи в прошлом, пришли к выводу, что авиалайнер мог разбиться из-за неверных данных о скорости полета на приборах из-за обледенения датчиков, у которых отключилась система подогрева.

Сейчас выясняется, почему это произошло. Также предстоит изучить речевой самописец и исследовать двигатели упавшего лайнера. Сегодня сотрудники МЧС продолжат работы не месте крушения. Зона поисков расширена до 40 гектаров.