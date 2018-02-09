Об этом в рамках выездного заседания оперативной рабочей группы сообщил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий. В совещании приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители ФАУ «Главгосэкспертиза», профильных министерств Правительства Самарской области, генеральных подрядчиков строительства всех стадионов, возводимых к Чемпионату мира 2018.

Леонид Ставицкий осмотрел строительную площадку, затем детально изучил ход работ, график движения рабочей силы, результаты комплексного обследования конструкций стадиона. Также обсуждались вопросы подключения внешних инженерных сетей. По словам первого Ставицкого, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на стадионе должны быть завершены к 30 марта.

«Одновременно нужно закончить комплексную проверку, провести автономные и комплексные испытания систем жизнеобеспечения. Особое внимание необходимо сосредоточить на подготовке исполнительной документации, приемке работ», - прокомментировал Леонид Ставицкий. Подчеркнул, что рассматривались вопросы, связанные с определением достоверной сметной стоимости каждого из строящихся стадионов, документация по которой находится в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Замминистра напомнил, что получены положительные результаты обследования несущих конструкций стадиона. Исследование выполнили эксперты Московского государственного строительного университета. Одновременно МГСУ ведет комплексный геотехнический мониторинг, контролирует осадки, колебание уровня грунтовых вод. Исследования необходимо будет проводить и в течение двух лет после сдачи стадиона.

На объекте сейчас завершены работы по монтажу козырьков, вся тяжелая техника, располагавшаяся на поле, до конца недели будет убрана. Продолжается монтаж зрительских кресел. Из 45 000 установлено более 15 000. Ведется укладка второго слоя кровли.