Э ксперты считают, что из-за близкого расположения тумблеров управления шасси и закрылками в кабине самолёта произошла трагическая ошибка, сообщает ксперты считают, что из-за близкого расположения тумблеров управления шасси и закрылками в кабине самолёта произошла трагическая ошибка, сообщает Лайф

После расшифровки речевого самописца Ту-154 Минобороны, который фиксировал все звуки и разговоры в кабине экипажа перед катастрофой, стало понятно, что самолёт потерял управление из-за проблем с закрылками. Это были либо неверные действия пилотов, либо отказ техники. Сейчас межведомственная комиссия пытается понять, что же было не так с закрылками.

Эксперты межведомственной комиссии продолжают расшифровку чёрных ящиков Ту-154, рухнувшего в Чёрное море. Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация с самолётом стала неожиданностью для членов экипажа: в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.

РАСШИФРОВКА:

— ... Скорость 300... (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, сука, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

Таким образом стало понятно, что у самолёта возникли проблемы с закрылками. По данным издания, эксперты считают, что второй пилот, который управляет закрылками и шасси, попросту перепутал рычаги на панели управления.

— На третьей минуте полёта вместо того чтобы убрать шасси, второй пилот мог убрать закрылки, — рассказал Лайфу источник, знакомый с работой комиссии. — От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако не успел. Самолёт ударился об воду, и у него отвалилась хвостовая часть.

Эту версию считает допустимой и лётчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев.

— На панели управления Ту-154 тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Закрылки — слева, шасси — справа. За них отвечает второй пилот, который сидит в кресле справа. Не исключено, что пилот мог перепутать рычаги или отвлечься на что-то, поэтому самолёт взлетал с выпущенными шасси и убранными закрылками, — рассказал Толбоев.

Пилоты, летавшие на Ту-154, также не исключают такой вариант, хотя отмечают, что его вероятность мала.

— У "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Конечно, с точки зрения эргономики это неправильно. Они действительно находятся рядом, но перепутать их можно, наверное, только раз на миллион, если, к примеру, пилот очень уставший, — рассказал Лайфу заслуженный пилот РФ Виктор Саженин, который сам 8 лет отлетал на Ту-154. — Они имеют совершенно разную эргономику. Рукоятка уборки шасси — с шарообразным наконечником в виде колеса, а закрылки убирает трапециевидная рукоятка, которая нажимается двумя пальцами и имеет несколько положений.

Кстати, убирает закрылки второй пилот, сидящий справа, отметил Саженин. Также, по его словам, вариант перепутать рычаги маловероятен ещё и потому, что закрылки и шасси убираются в разное время. Шасси нужно убирать сразу после отрыва от земли, а не через 2–3 минуты полёта.

Эксперт из Росавиации говорит, что предварительное исследование записи речевого самописца выводит в приоритет версии о технической неисправности лайнера и ошибке пилотов. Впрочем, отрабатываются и другие версии. Например, попадание в двигатель посторонних предметов (к примеру, птицы), некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности и отказ работы двигателей.

Катастрофа с Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года в 5:40 утра по московскому времени в 1,7 километра от побережья Сочи. Борт российского Минобороны летел в сирийский Хмеймим с аэродрома Чкаловский, в аэропорту Сочи же он дозаправлялся. На борту лайнера находилось 92 человека. Через 2 минуты после отрыва от полосы, не успев набрать высоту, самолёт пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал.