На сайте страховой компании. Такая возможность появится у автовладельцев с 1 января 2017 года, рассказали в мэрии Тольятти.



Для этого необходимо в электронном виде заполнить заявление о заключении договора обязательного автострахования и заплатить страховую премию с помощью банковской карты, платежной системы или интернет-банка.

Если страховая компания откажет в заключении договора или не оформит его в течение 30 минут с момента заполнения заявления, автолюбители могут пожаловаться в территориальное учреждение Банка России, либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, либо в Российский союз автостраховщиков.