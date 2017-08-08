С таким предложением выступил Минфин. Норма содержится в проекте поправок в закон об ОСАГО. В целом это проект комплексной реформы тарифообразования в ОСАГО: страховщикам предлагается дать больше свободы в определении тарифа.

Ранее страховщики жаловались на махинации страхователей с электронными полисами, когда при заключении договора автовладелец указывает регион с низким территориальным коэффициентом, чтобы сэкономить на страховке.