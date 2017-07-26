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26 июля 2017
11:50:49

Оргкомитет огласил программу празднования Дня ВМФ в Тольятти

30 июля военные моряки  Тольяттинского  отделения Всероссийской  организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ,морские пехотинцы Тольяттинского отделения  организации морских пехотинцев « ТАЙФУН» при поддержке Администрации Тольятти организуют во всех районах города  праздничные мероприятия  посвященные  Дня военно-морского флота!   В мероприятиях примут участие ветераны ВМФ Тольятти, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы.

Программа праздника:

9-30 Сбор ветеранов ВМФ  в парке Победы Автозаводского района

10-30 Построение в Комсомольском районе возле речного вокзала

11-00 построение у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова (на пересечении улиц Ушакова и Мира), где состоятся торжественный молебен и возложение цветов.

11-30  возложение цветов в  память о погибших моряках  к Вечному  огню на площади Свободы.

12-00 Торжественное построение в Парке Победы в Автозаводском районе.

13-00 Праздничная программа  с полевой кухней в Парке Победы.

18-00 праздничный концерт на площадке МЦ "Спутник" в Комсомольском районе.

Приглашаем всех ветеранов ВМФ. жителей и гостей города отметить данный Праздничный день .




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