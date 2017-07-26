30 июля военные моряки Тольяттинского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ,морские пехотинцы Тольяттинского отделения организации морских пехотинцев « ТАЙФУН» при поддержке Администрации Тольятти организуют во всех районах города праздничные мероприятия посвященные Дня военно-морского флота! В мероприятиях примут участие ветераны ВМФ Тольятти, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы.
Программа праздника:
9-30 Сбор ветеранов ВМФ в парке Победы Автозаводского района
10-30 Построение в Комсомольском районе возле речного вокзала
11-00 построение у панно адмирала Ф.Ф. Ушакова (на пересечении улиц Ушакова и Мира), где состоятся торжественный молебен и возложение цветов.
11-30 возложение цветов в память о погибших моряках к Вечному огню на площади Свободы.
12-00 Торжественное построение в Парке Победы в Автозаводском районе.
13-00 Праздничная программа с полевой кухней в Парке Победы.
18-00 праздничный концерт на площадке МЦ "Спутник" в Комсомольском районе.
Приглашаем всех ветеранов ВМФ. жителей и гостей города отметить данный Праздничный день .
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