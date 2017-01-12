Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Однако, как отмечают в пресс-службе МЧС Самарской области, в настоящее время при выходе на лед для граждан существует опасность в связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов области. В целях предотвращения несчастных случаев спасатели рекомендует воздержаться от традиционных купаний в крещенские праздники.

В ночь с 18 на 19 января инспекторы ГИМС планируют проведение профилактических рейдов. В Главном управлении МЧС региона области будет организован оперативный штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.