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12 января 2017
10:29:47

Организуют ли в Тольятти крещенские купания? Спасатели не обещают

Крещение Господне или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. Это один из самых важных церковных праздников, поэтому во всех храмах пройдут праздничные богослужения, традиционно будут работать и купели – «иордани».

Однако, как отмечают в пресс-службе МЧС Самарской области,  в настоящее время при выходе на лед для граждан существует опасность в связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов области. В целях предотвращения несчастных случаев спасатели рекомендует воздержаться от традиционных купаний в крещенские праздники.

В ночь с 18 на 19 января инспекторы ГИМС планируют проведение профилактических рейдов. В Главном управлении МЧС региона области будет организован оперативный штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.




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