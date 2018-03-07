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07 марта 2018
11:12:22

Организаторы «Тремоло» напоминает тольяттинцам: чем раньше, тем дешевле

Сайт volgaclassic.ru – вот адрес, по которому прямо сейчас можно купить билет на XI фестиваль музыки и искусств со скидкой 50%. В этом году «Тремоло» порадует поклонников высокого искусства пятью творческими вечерами.

Программа стартует 30 июня – на сцене авангардный «Балет Евгений Панфилова». 1 июля – неожиданный и современный «Активный театр». 2 июля – выставка художника уходящей эпохи Бориса Жутовского. 3 июля – симфонический оркестр Уральской государственной консерватории под управлением великого Фабио Мастранджело. 4 июля – арт-проект «ТенорА XXI века».

По 100 билетов на каждый из фестивальных вечеров продается по цене от 400 до 1000 рублей. Спешите на volgaclassic.ru.

Информационный партнер мероприятия – радиостанция «Август».




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