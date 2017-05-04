Подавляющее большинство россиян испытывает гордость за свою страну, пишет газета "Известия " со ссылкой на данные апрельского опроса "Левада-центра".

"75% опрошенных гордятся тем, что они россияне. Сорок процентов главным достоинством России считают природные богатства и историю, 37% — армию, еще 29% — отечественную культуру", — сообщает газета.

В то же время параллельно растет число тех, кто не испытывает гордости: если в октябре 2014 года их было 18%, то сейчас — 25%. Наименее популярными поводами для гордости стали система здравоохранения (2%), система российского образования (5%) и экономические успехи (3%).

Опрос проводили с 21 по 24 апреля в форме интервью среди 1,6 тысячи человек.