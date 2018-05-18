Хоккеисты сборной Швейцарии четвертьфинале со счетом 3:2 одержали победу над командой Финляндии. В полуфинале они сыграют с Канадой, которая выбила из турнира сборную России.

Швеция переиграла Латвию и встретится с американцами, которые оказались сильнее чехов. Причем действующие чемпионы шведы пока выступают без поражений.

Полуфиналы пройдут 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал там же 20 числа.