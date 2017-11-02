Один из ведущих словарей английского языка - британский Collins English Dictionary - объявил словосочетание этого года. Им стало выражение «фейковые новости», сообщает Газета.ру.
За год частота использования этого выражения выросла на 365%. Оно войдет в следующую печатную версию словаря. Кстати, «фейковые новости» - одно из самых часто употребляемых выражений Дональда Трампа.
Начинается голосование в рамках акции "Народное признание"...
На их пробирках якобы обнаружены следы вскрытия...
Это выяснил опрос...
Юные художники разместятся в аудиториях, которые после сокращения количества студентов вуза теперь не используются...
Он был задержан сотрудниками Росгвардии, патрулировавшими Автозаводский район...
Им предшествовало несколько совещаний в руководстве области...
Речь идет о памятнике Татищеву...