Один из ведущих словарей английского языка - британский Collins English Dictionary - объявил словосочетание этого года. Им стало выражение «фейковые новости», сообщает Газета.ру .

За год частота использования этого выражения выросла на 365%. Оно войдет в следующую печатную версию словаря. Кстати, «фейковые новости» - одно из самых часто употребляемых выражений Дональда Трампа.