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05 февраля 2018
08:40:55

Оправданных спортсменов из России не пригласили на игры в Пхёнчхан

Международный олимпийский комитет принял такое решение после собрания специальной группы, рассмотревшей дела атлетов, обвинения с которых снял спортивный арбитражный суд.

В списке из 15 человек находятся 13 действующих спортсменов и два тренера. Среди них: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, санники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и скелетонист Сергей Чудинов.

Олимпийский комитет России подал список оправданных спортсменов в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть вопрос их приглашения в Пхёнчхан. Группа членов МОК, которая рассматривала вопрос о приглашениях, единогласно рекомендовала отказать оправданным атлетам. Она отметила, что полная аргументация решения CAS не обнародована. Чиновники подчеркивают, что их роль не устанавливают факты нарушения антидопинговых законов, а подтверждают чистоту спортсменов для приглашения на Игры. В заявлении комитета утверждается, что дело каждого спортсмена рассматривалось по отдельности и анонимно.

Члены комиссии установили, что в деле спортсменов есть вопросы, которые по разным причинам не могла расследовать комиссия Освальда. Эти вопросы вызвали подозрение в чистоте спортсменов и послужили причиной отказа в приглашении на Игры.

Источник Интерфакс




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