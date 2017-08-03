Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он пояснил, что это связано с введение электронного обмена информацией между его ведомством и Погранслужбой. Закон вступит в силу с 1 октября.

При этом снять ограничение, расплатившись прямо в аэропорту, будет по-прежнему сложно, поскольку потребуется время на то, чтобы информация об уплате появилась в системе государственных и муниципальных платежей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому порог задолженности, из-за которой приставы могут не выпустить за границу, увеличен с 10 до 30 тысяч рублей.