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16 мая 2017
07:13:41

Оператор ярмарки в «старом» городе Тольятти получил ультиматум

Глава города Сергей Анташев возмущен деятельностью управляющих компаний, которые регулируют торговлю на Центральной площади.  Депутат-коммунист Максим Гусейнов неоднократно указывал на нарушения, которые здесь царят. Оператором ярмарки является  муниципальное предприятие рынок «Кунеевский». Активность депутата в свое время оператору не понравилась, и на Гусейнова даже настрочили  в городскую Думу письмо с жалобой на «антинародную» позицию депутата, «мешающего  работать».

Фото Максим Гусейнов

Кому же теперь будет жаловаться деятели из муниципального предприятия, если сам работодатель не доволен их работой?  Как заявил на аппаратном совещании в городской администрации Сергей Анташев, управляющие компании, организующие процесс работы ярмарок, проигнорировали данные им поручения. В качестве примера Сергей Александрович привел ярмарку на Центральной площади,  которой «руководит» как раз муниципальное предприятие г.о. Тольятти рынок «Кунеевский». После нее на площади вновь остались кучи мусора.

Возможно, оператор не услышал того, что ему рекомендовал глава города. Возможно,  просто не захотел этого выполнить. Но за проявленную неисполнительность кому-то из муниципального предприятия придется ответить. Глава города дал поручение управлению потребительского рынка и правовому департаменту провести служебное расследование и персонально наказать тех, кто несет ответственность за то, что происходит на ярмарке.  «Если мои поручения воспринимаются так, чтобы сделать что-то  в пику мне, я приму меры, чтобы люди, которые этим занимаются, здесь не работали», –  жестко резюмировал глава города.




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