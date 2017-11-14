Призыв содержится в соответствующей резолюции, одобренной без голосования, сообщается на сайте всемирной организации. В документе выражается надежда на то, что соревнования будут способствовать созданию «атмосферы мира, развития, терпимости и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Соавторами резолюции стали более 100 стран, включая Россию.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. «Олимпийское перемирие» должно стартовать за семь дней до начала XXIII зимних Олимпийских игр и завершиться через семь дней после закрытия XII Паралимпиады, она будет проходить с 9 по 18 марта.
Напомним, за последние месяцы КНДР неоднократно обменивалась жесткими заявлениями с Вашингтоном и его союзниками, предупреждая, что регион стоит на грани ядерной войны. Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет.
Источник Росбалт
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