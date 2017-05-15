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15 мая 2017
09:17:02

Олимпийский огонь Игр 2020 года в Токио зажжет летающий автомобиль

Японский автоконцерн Toyota намерен выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года. На разработку машины компания выделит 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов).

Сообщается, что до сих пор группа разработчиков занималась проектом самостоятельно, собирая средства через интернет. Теперь же вопрос с финансированием решен.

Планируется, что через два года будет осуществлен первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио автомобиль зажжет олимпийский огонь.

Источник НСН




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