Об этом рассказало французское информагентство AFP. Выплата этих денег была необходима для восстановления членства России в МОК. Зарубежные чиновники деньги взяли, но окончательное решение по этому вопросу примут 24 февраля.

При этом источник агентства отметил, что недавний скандал с российским керлингистом, пойманным на допинге во время Олимпиады, может сказаться на этом решении. В то же время, члены комитета могут поверить в то, что россиянин не принимал допинг намерено, и не станут дополнительно наказывать ОКР.