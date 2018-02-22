Об этом рассказало французское информагентство AFP. Выплата этих денег была необходима для восстановления членства России в МОК. Зарубежные чиновники деньги взяли, но окончательное решение по этому вопросу примут 24 февраля.
При этом источник агентства отметил, что недавний скандал с российским керлингистом, пойманным на допинге во время Олимпиады, может сказаться на этом решении. В то же время, члены комитета могут поверить в то, что россиянин не принимал допинг намерено, и не станут дополнительно наказывать ОКР.
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