Как заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, игроки скорее всего согласятся на это, а он готов их в этом поддержать. «Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх», — напомнил Беттмэн.

По его словам, ранее разговоры о проведении хоккейного турнира на летней Олимпиаде вызывали насмешку у представителей Международного олимпийского комитета, однако ситуация изменилась после того, как НХЛ не пустила своих игроков на зимние Игры в Пхёнчхане.

Причиной стал отказ МОК компенсировать финансовые потери.