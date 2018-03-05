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05 марта 2018
11:30:28

Олимпийский хоккейный турнир может стать частью летних Игр

Как заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, игроки скорее всего согласятся на это, а он готов их в этом поддержать. «Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх», — напомнил Беттмэн.

По его словам, ранее разговоры о проведении хоккейного турнира на летней Олимпиаде вызывали насмешку у представителей Международного олимпийского комитета, однако ситуация изменилась после того, как  НХЛ не пустила своих игроков на зимние Игры в Пхёнчхане.

Причиной стал отказ МОК компенсировать финансовые потери.

Источник Говорит Москва




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