Как заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, игроки скорее всего согласятся на это, а он готов их в этом поддержать. «Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году — на летних Играх», — напомнил Беттмэн.
По его словам, ранее разговоры о проведении хоккейного турнира на летней Олимпиаде вызывали насмешку у представителей Международного олимпийского комитета, однако ситуация изменилась после того, как НХЛ не пустила своих игроков на зимние Игры в Пхёнчхане.
Причиной стал отказ МОК компенсировать финансовые потери.
Источник Говорит Москва
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