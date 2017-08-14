В Международный день молодежи, 12 августа, в городе заложили капсулу времени с пожеланиями молодежи 2067 года. Торжественную церемонию закладки провели на Молодежном бульваре.
Фото: citytraffic.ru
Пока капсулу готовили к погружению в монумент, жители посетили новый Тольяттинский Арбат, который теперь будет работать на отрезке бульвара каждые выходные с 15.00 до 20.00.
Сообщается, что в письме молодежи будущего содержатся пожелания от молодежи нынешней - общественных групп, школ, вожатских объединений. Стоя на сцене, Ирина Близнова отметила, что у нее появилась возможность прикоснуться к истории и стимул прожить еще 50 лет, чтобы достать эту капсулу, добавляет Сититраффик.
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