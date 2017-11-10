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10 ноября 2017
10:26:32

Олимпиады по японскому, китайскому и корейскому языкам пройдут в Тольятти

Проведут их Институт Восточной Культуры совместно с управлением по делам молодежи департамента образования.

Сообщается, что участниками могут стать ученики школ, студенты ССУЗов и ВУЗов Тольятти. Все три языковые олимпиады пройдут 16 ноября и 19 ноября. Нужно выбрать подходящий день, подать до 14 ноября заявку и приехать на ул. Юбилейная, д. 8 в библиотеку Автограда.

Награждение победителей состоится 25 ноября в Культурно-досуговом центре "Буревестник".




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