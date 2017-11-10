Проведут их Институт Восточной Культуры совместно с управлением по делам молодежи департамента образования.
Сообщается, что участниками могут стать ученики школ, студенты ССУЗов и ВУЗов Тольятти. Все три языковые олимпиады пройдут 16 ноября и 19 ноября. Нужно выбрать подходящий день, подать до 14 ноября заявку и приехать на ул. Юбилейная, д. 8 в библиотеку Автограда.
Награждение победителей состоится 25 ноября в Культурно-досуговом центре "Буревестник".
Скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся поля облачности и небольших очаговых осадков...
Автомобиль немного доработан...
Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов...
Билеты не продают с 3 ноября...
Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД...
На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские...
Он страдал онкологическим заболеванием...