Проведут их Институт Восточной Культуры совместно с управлением по делам молодежи департамента образования.

Сообщается, что участниками могут стать ученики школ, студенты ССУЗов и ВУЗов Тольятти. Все три языковые олимпиады пройдут 16 ноября и 19 ноября. Нужно выбрать подходящий день, подать до 14 ноября заявку и приехать на ул. Юбилейная, д. 8 в библиотеку Автограда.

Награждение победителей состоится 25 ноября в Культурно-досуговом центре "Буревестник".