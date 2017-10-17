Оно произошло на трассе в Уральском районе Пермского, российский певец ехал на концерт. Об этом артист сообщил в своем Instagram, предупредив подписчиков об опасности. Отмечается, что около моста через реку Яйва автомобиль Газманова попал в огромную яму с торчащей арматурой и пробил сразу два колеса.
В понедельник у певца был концерт в Березниках, в выходные он выступил в Кунгуре и Лысьве. В среду 18 октября у Газманова последний концерт в рамках пермского тура — в ДК Солдатова в Перми.
Источник Росбалт
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