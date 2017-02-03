Микроавтобус «Ford Transit» сотрудники ГИБДД остановили на стационарном посту ДПС у Зеленовки. Удостоверение, которое предъявил мужчина, показалось полицейским подозрительным. Его направили на экспертизу, которая подтвердила – документ действительно имеет все признаки подделки.

Стражи правопорядка установили, что 23-летний правонарушитель прописан в Калининградской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание от штрафа до ареста на срок до полугода.