Микроавтобус «Ford Transit» сотрудники ГИБДД остановили на стационарном посту ДПС у Зеленовки. Удостоверение, которое предъявил мужчина, показалось полицейским подозрительным. Его направили на экспертизу, которая подтвердила – документ действительно имеет все признаки подделки.
Стражи правопорядка установили, что 23-летний правонарушитель прописан в Калининградской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание от штрафа до ареста на срок до полугода.
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