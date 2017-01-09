Это случилось на реке Волга в Ставропольском район вечером 8 января. Как рассказали в пресс-службе спасателей, льдина с находившимися на ней людьми отошла от ледового поля у острова Телячий и, подгоняемая ветром и течением, двинулась прочь от берега.

На помощь рыбакам со спасательной станции Жигулевска было отправлено спасательное судно с двумя спасателями на борту. На поиски и эвакуацию специалисты потратили чуть больше часа. Медицинская помощь не потребовалась.

Фото: psso.ru