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09 января 2017
07:25:15

Около Тольятти трех рыбаков унесло на оторвавшейся льдине

 Это случилось на реке Волга в Ставропольском район вечером 8 января. Как рассказали в пресс-службе спасателей, льдина с находившимися на ней людьми отошла от ледового поля у острова Телячий и, подгоняемая ветром и течением, двинулась прочь от берега.

На помощь рыбакам со спасательной станции Жигулевска было отправлено спасательное судно с двумя спасателями на борту. На поиски и эвакуацию специалисты потратили чуть больше часа. Медицинская помощь не потребовалась.

Фото: psso.ru




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