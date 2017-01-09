Это случилось на реке Волга в Ставропольском район вечером 8 января. Как рассказали в пресс-службе спасателей, льдина с находившимися на ней людьми отошла от ледового поля у острова Телячий и, подгоняемая ветром и течением, двинулась прочь от берега.
На помощь рыбакам со спасательной станции Жигулевска было отправлено спасательное судно с двумя спасателями на борту. На поиски и эвакуацию специалисты потратили чуть больше часа. Медицинская помощь не потребовалась.
Фото: psso.ru
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