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02 марта 2018
07:49:25

Около «Самара-Арены» из-за морозов упал автокран

Машина, которую использовали при монтаже второго слоя покрытия купола, рухнула на бок, пишет Progorodsamara.ru. Стрела приземлилась между двумя строениями, они не повреждены. Люди тоже не пострадали.

Отмечается, что на автомобили катались рабочие, водитель спустил их с крыши и решил разогнать масло. Однако от морозов масло загустело, и кран потерял равновесие.

Напомним, строительство стадиона к чемпионату мира по футболу должны закончить примерно через месяц. А в конце апреля на «Самара-Арене» пройдут тестовые матчи.

Фото http://progorodsamara.ru




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