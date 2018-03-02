ГИБДД города сообщает об этом после подведения итогов рейдов, которые прошли в последнем зимнем месяце.Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается не только водитель, но и его работодатели.

При этом водителю грозит как штраф, так и лишение прав на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в полмиллиона рублей.

Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. На март запланировано 9 таких рейдов.