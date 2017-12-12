На место событий был вызван ОМОН. Причиной, как сообщалось на сайте телеканала, стала шутка в программе «Comedy Woman» про ингушскую девушку из службы эскорта. Люди, пришедшие к зданию канала, расценили этот номер как оскорбление. О недовольстве и возмущении заявили в постоянном представительстве Ингушетии в Москве.
Программа вышла в эфир 8 декабря. С тех пор извинения за эту шутку уже принесли компания Comedy Club Production, которая выпускает передачу, лично генеральный директор компании Андрей Левин и актриса Екатерина Скулкина, сыгравшая хозяйку эскорт-агентства. Она сообщила, что видео номера удалили из всех интернет-ресурсов.
Источник Эхо Москвы
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