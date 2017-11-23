Об этом заявил вице-премьер России Александр Хлопонин. По его словам, в данный момент идут проверки производителей, предварительные итоги которых будут готовы к Новому году. По словам Хлопонина, первоначально необходимо выяснить в каких регионах, и кто производит так называемые коньячные спирты.
После этого можно начинать проверки предприятий, сказал вице-премьер. Согласно опросу ВЦИОМ, коньяк идет на третьем месте по популярности среди алкогольных напитков России после вина и пива. Его употребляют 14% населения.
Источник РИА Новости
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