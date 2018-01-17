Как сообщила пресс-служба Роструда, таким образом на предприятии смогли подготовиться к реализации планов по модернизации, разработке и выпуску новых моделей, а также существенно повысить квалификацию сотрудников.
Почти полмиллиона бюджетных рублей были израсходованы на реализацию более 240 образовательных программ.Основные направления обучения - инжиниринг, системы менеджмента качества, передовые технологии и стандарты альянса Renault-Nissan.
«Кроме того, активно применялись программы, направленные на развитие отдельных компетенций, например, навыков деловой коммуникации на английском языке, IT-технологий и других направлений», - добавили в Роструде. Ранее сообщалось, что в 2017-2018 годах АВТОВАЗ намерен сократить более 8 тысяч человек.
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
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