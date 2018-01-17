Как сообщила пресс-служба Роструда, таким образом на предприятии смогли подготовиться к реализации планов по модернизации, разработке и выпуску новых моделей, а также существенно повысить квалификацию сотрудников.

Почти полмиллиона бюджетных рублей были израсходованы на реализацию более 240 образовательных программ.Основные направления обучения - инжиниринг, системы менеджмента качества, передовые технологии и стандарты альянса Renault-Nissan.

«Кроме того, активно применялись программы, направленные на развитие отдельных компетенций, например, навыков деловой коммуникации на английском языке, IT-технологий и других направлений», - добавили в Роструде. Ранее сообщалось, что в 2017-2018 годах АВТОВАЗ намерен сократить более 8 тысяч человек.