Речь идет об электричках, метро, вокзалах и аэропортах. А объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме, инициатива направлена на усиление террористической безопасности.
Согласно действующему законодательству, электрошокерами сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане.
Однако транспортным службам электрошокеры не выдают, а использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления граждан запрещено.
Источник Известия
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