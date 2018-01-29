Речь идет об электричках, метро, вокзалах и аэропортах. А объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме, инициатива направлена на усиление террористической безопасности.

Согласно действующему законодательству, электрошокерами сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане.

Однако транспортным службам электрошокеры не выдают, а использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления граждан запрещено.