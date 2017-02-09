Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять недостатки транспортно-эксплуатационного состояния магистралей, что отрицательно сказывается на аварийности, говорят в ведомстве. С начала зимы отдел Госавтоинспекции оштрафовал 4 юрлица и 126 должностных лиц организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети. Кроме того, внесено 76 представлений, из которых 7 - владельцу дорог, то есть мэрии. За неисполнение указанных предписаний к административной ответственности привлечено 17 должностных лиц, отчитались в ГИБДД.