Транспортный поток практически стоит в направлении Самары, но и обратно тоже машины движутся с трудом. Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью, а в случае аварии трафик может и вовсе стать непроездным на несколько часов. История знает такие примеры.

Все дело в том, что Росавтодор начал ремонт дороги в районе Жигулевской станции. Техника будет работать круглосуточно до 30 ноября. Водителям стоит набраться терпения.