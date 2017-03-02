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02 марта 2017
10:50:27

Огромная пробка образовалась в эти минуты на плотине ГЭС

Транспортный поток практически стоит в направлении Самары, но и обратно тоже машины движутся с трудом. Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью, а в случае аварии трафик может и вовсе стать непроездным на несколько часов. История знает такие примеры.

Все дело в том, что Росавтодор начал ремонт дороги в районе  Жигулевской станции. Техника будет работать круглосуточно до 30 ноября. Водителям стоит набраться терпения.




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