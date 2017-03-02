Транспортный поток практически стоит в направлении Самары, но и обратно тоже машины движутся с трудом. Похоже, подобные ситуации будут возникать теперь с завидной регулярностью, а в случае аварии трафик может и вовсе стать непроездным на несколько часов. История знает такие примеры.
Все дело в том, что Росавтодор начал ремонт дороги в районе Жигулевской станции. Техника будет работать круглосуточно до 30 ноября. Водителям стоит набраться терпения.
Сумма накопилась с мая прошлого года по январь нынешнего
Подорожание газа на 3-3,5% ожидается «в ближайшие годы»
И убирать улицы будешь бесплатно
Переход на новые термины будет плавным
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели учения
Если сумма по нормативу окажется меньше показателей приборов учета, то гражданам разрешат оплачивать ее
16-й по счету, он будет проходить со 2 по 5 марта на льду «Лада-Арены».