Об этом сообщает «Поволжуправтодор». В связи с ухудшением погодных условий и обильных снегопадов движение фур было ограничено сегодня в 3 часа ночи до 10 утра предварительно.

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890 по 1194 км трассы М-5 «Урал», в том числе,подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

Планируется, что введенное ограничение будет действовать до 18:00 часов по местному времени 6 декабря.

В настоящее время для устранения последствий интенсивного снегопада мобилизовано порядка 110 единиц специализированной техники. За минувшие сутки для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Самарской области израсходовано более 2000 тонн противогололедных материалов.

ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04.