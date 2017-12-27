У тех, кто придет на площадь им. В.В. Куйбышева, будет возможность сфотографироваться с Волком-Забивакой. Праздничная новогодняя программа начнется здесь 31 декабря в 18.00.

Вести ее доверили Послам Самары на мундиале - музыканту Сергею Войтенко и телеведущему Евгению Савину. Гостей ждут выступления популярных самарских артистов, дискотека и фейерверк.